Минкомсвязь может ввести в России бесплатный доступ к мессенджерам и соцсетям

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не исключает возможности введения бесплатного доступа к мессенджерам и социальным сетям для россиян.

«Нужно выработать механизм компенсаций», — ответили в ведомстве на вопрос допускается ли включение в список социально значимых ресурсов мессенджеров, соцсетей и поисковиков.

В ведомстве заявили, что готовы обсуждать компенсацию затрат операторам на обеспечение бесплатного доступа к поисковикам, мессенджерам и соцсетям. Ранее сообщалось, что с 1 марта 2020 года доступ к сайтам всех федеральных и региональных органов власти, а также порталу госуслуг по всей России будет бесплатным.