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16:08   21 Января 2020
Россия

Мутко не войдет в состав нового правительства

Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства. Об этом во вторник, 21 января, сообщает РБК, ссылаясь на источники в Белом доме.

Информацию о судьбе Мутко подтвердили три собеседника правительства. 

Ранее Мутко высказался об отставке правительства Дмитрия Медведева. По его мнению, уход правительства в полном составе не означает, что оно провалило задачи, поставленные главой государства Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что отставка связана с запросом на изменения, о котором в послании Федеральному собранию заявил Путин.

Об отставке Медведева и возглавляемого им кабинета министров стало известно 15 января. По словам Медведева, решение было принято после объявленных Путиным изменений в Конституцию. Президент России позже предложил на пост нового премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мутко #общество

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