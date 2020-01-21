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Польша готова возобновить диалог с Россией по сложным вопросам совместной истории

Польша готова возобновить диалог с Россией по сложным вопросам совместной истории

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16:00   21 Января 2020
Ближнее зарубежье

Польша готова возобновить диалог с Россией по сложным вопросам совместной истории

Польша готова возобновить диалог с Россией по сложным вопросам совместной истории

Польские власти положительно относятся к возможности возобновления сотрудничества двусторонней группы по сложным вопросам совместной истории.

«Мы положительно относимся к российской готовности возобновить сотрудничество польских и российских историков и работы Группы по сложным вопросам», — заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Он уверен, что это «стало бы хорошим сигналом желания честно говорить о причинах Второй мировой войны». Также Шинковский заявил, что в Варшаве рассчитывают на открытие архивов. Он добавил, что «это всегда в интересах правды».

В феврале 2017 года посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк сообщил, что МИД Польши готов возобновить работу группы по сложным вопросам совместной истории. Позже МИД РФ заявил, что Москва не видим смысла в выборочной подходе к восстановлению двустороннего диалога между странами.

Ранее Президент РФ Владимир Путин сделал заявление, в которым назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». По его словам, польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и одобрил его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Польша заявила, что не будет официально отмечать 75-летие со Дня Победы.

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Путин готовит для Польши большую развернутую статью в Второй мировой войне.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #польша #варшава #великая отечественная война

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