Аркатов заявил, что присутствие США на Ближнем Востоке не несет ничего хорошего
Американский контингент должен немедленно покинуть Ближний Восток. Население региона всеми силами показывает США свое недовольство их присутствием. Об этом сообщил политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом издания «Инфореактор».
Старый политический лозунг «Янки, гоу хом» набирает все большую популярность на Ближнем Востоке. Телеканал «Al-Hadath» сообщает о новой ракетной атаке вблизи здания посольства США в Багдаде. Во вторник, 21 января, три снаряда взорвались в «зеленой зоне» иракской столицы. По имеющейся информации, в результате ударов никто не пострадал.
Подобные атаки являются ответом на агрессивную политику Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Местное население устраивает демонстрации и требует скорейшего изгнания американских солдат из региона.
Население и местные власти уже давно поняли, что ничего хорошего ждать не приходится, когда речь заходит о силах США на Ближнем Востоке. С чем связано резко негативное отношение населения объяснил политолог, автор и ведущий проекта «Смыслы» Иван Аркатов.
«Стоит отметить, что к США среди местного населения очень большой негатив, так как США принесли в эту страну и в этот регион только войну, страдания и нищету. Поэтому любые инициативы по атакам на США находят легкий отзыв среди местного населения, особенно после атаки на Сулеймани», — считает Аркатов.
По мнению эксперта, США не хотят уходить с Ближнего Востока – там они воплощают в жизнь свои геополитические интересы. Соединенные Штаты хотят получить полный контроль над ресурсами, которыми так богаты эти земли.
«США остаются в этом регионе, так как это один из главных нефтедобывающих регионов мира. И здесь они влияют на цену и также берут под контроль места нефтедобычи», — заключил Аркатов.
Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как по личному приказу президента США Дональда Трампа силы США убили иранского генерала Касема Сулеймани 3 января этого года. Сулеймани не предъявлялись никакие обвинения, дело не подавалось в Международный суд. США просто в один момент решили убить человека из-за того, что он стал неугоден Трампу.
Присутствие американских беспилотников в регионе привело к крушению украинского лайнера «Боинг 737». В результате катастрофы погибли 176 человек.