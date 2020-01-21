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Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

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15:02   21 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговоры по второму этапу торговой сделки США с Китаем начнутся в ближайшее время. Об этом глава государства заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января. 

По словам Трампа, запуск переговоров по второму этапу сделки с КНР предстоит в ближайшее время. 

«Большинство из наших тарифов с Китаем останутся неизменными в ходе второй фазы переговоров»,  — отметил он.

Ранее Вашингтон и Пекин подписали первый пакет документов по торговому соглашению. Китай согласился в ближайшие два года потратить на закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов больше, чем обычно. При этом Штаты планируют выровнять дисбаланс в торговле с КНР. Кроме этого, Пекин пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширив доступ на свой рынок. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #вашингтон #общество #торговая война

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