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14:46   21 Января 2020
Ближнее зарубежье

Белоруссия намерена закупать у России 30-40 процентов от необходимой ей нефти

Белоруссия намерена закупать у России 30-40 процентов от необходимой ей нефти

Белоруссия будет стремиться закупать у России 30-40 процентов от всей необходимой ей нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Надо идти к тому, что 30–40 процентов мы будем покупать нефти в Российской федерации», – сказал белорусский президент.

Еще 30 процентов нефти страна намерена получать из Прибалтики, еще 30% – через Украину, поскольку это «проверенный путь».

Лукашенко признался, что хотел бы закупать нефть и у Казахстана, но Россия пока не дает на это согласия.

31 декабря 2019 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года. Контракт на транзит и поставку газа продлили до 2021 года, их объемы сохраняются на уровне 2019 года. Об условиях поставок нефти стороны договориться не смогли, поэтому белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке.

Ранее в Минфине Белоруссии заявили, что отсутствие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #нефть #белоруссия #лукашенко

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