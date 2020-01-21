Чайка принял предложение Путина стать полпредом в СКФО

Экс-генпрокурор Юрий Чайка поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение занять должность полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Как сообщили во вторник в Кремле, президент предложил Юрию Чайке перейти на работу в СКФО на должность полпреда, однако формально указ о его назначении еще не подписан.

Также сообщается, что президент России обратил внимание экс-прокурора на сложности в социальной сфере, а также на проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом. Которые еще сохраняются в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом Путин поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора и выразил надежду, что его наработки будут использованы новым руководством Генпрокуратуры РФ.