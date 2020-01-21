Члены Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о введении в Совбезе должности заместителя председателя. Об этом стало известно во вторник, 21 января.

Ранее Дмитрий Медведев и возглавляемое им правительство ушло в полном составе в отставку. После этого президент РФ Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России, назначив на нее Медведева.

Президент отмечал, что если для новой должности в Совбезе нужны изменения в закон, он готов это сделать. Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит в совещательный орган новую должность — заместителя председателя.

По документу зампредседателя Совбеза назначается и освобождается от должность главой государства. Президент РФ также определяет полномочия зампреда Совбеза.