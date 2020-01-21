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14:37   21 Января 2020
Россия

Депутаты утвердили должность заместителя главы Совфеда

Депутаты утвердили должность заместителя главы Совфеда

Члены Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о введении в Совбезе должности заместителя председателя. Об этом стало известно во вторник, 21 января. 

Ранее Дмитрий Медведев и возглавляемое им правительство ушло в полном составе в отставку. После этого президент РФ Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России, назначив на нее Медведева.

Президент отмечал, что если для новой должности в Совбезе нужны изменения в закон, он готов это сделать. Путин внес в Госдуму законопроект, который вводит в совещательный орган новую должность — заместителя председателя. 

По документу зампредседателя Совбеза назначается и освобождается от должность главой государства. Президент РФ также определяет полномочия зампреда Совбеза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #совбез рф

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