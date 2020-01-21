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14:29   21 Января 2020
Россия

Медведев отписался от официального аккаунта правительства в Instagram

Медведев отписался от официального аккаунта правительства в Instagram

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram после того, как сложил полномочия с поста премьера.

Медведев завел аккаунт в известной соцсети в 2012 году, сразу после того, как оставил пост президента РФ. С тех пор у Медведева была только подписка – на аккаунт правительства.

При этом, официальный аккаунт правительства все еще подписан на Медведева.

15 января Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства, сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства предложил изменить Конституцию. Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. Новым премьером стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

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Автор: Алина Бранцевич
#медведев #инстаграм

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