Золотые запасы РФ позволят спокойно перенести отказ от доллара 

Россия ведет дальновидную политику, укрепляя позиции в мировом рейтинге по запасам золота, в этом уверен заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников. По его словам, сейчас идет постепенный процесс дедолларизации не только национальной экономики РФ, но и всей глобальной финансовой системы.

Россия находится на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, об этом ранее сообщили в Центробанке РФ. Как пояснили в ведомстве, за 2019 год РФ нарастила резервы монетарного золота на 159 тонн — до 2,27 тысячи тонн (73 миллионов унций). Также в списке лидеров Китай, США, ФРГ и Франция, запасы последних трех годами не меняются. Таким образом РФ остается крупнейшим покупателем золота в мире.

«Золотые запасы России позволят спокойно перенести отказ от доллара. Накопление золота — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, конечно, возможность заработать. Мир постепенно переходит на многовалютную систему расчетов, уже заключаются двусторонние соглашения на этой счет, которые в перспективе перерастут в многосторонние. Золото же обеспечит базовую цену товара», — передает слова Валерия Масленникова ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт уверен, что Россия идет правильным путем, так как другими методами стране не удастся встроиться в новые реалии глобальной финансовой системы. По мнению Масленникова, задолженность Федеральной резервной системы США давно превысила все мыслимые нормативы.

Аналитик также отметил, что крупнейшие банки мира дают отрицательные процентные ставки по вкладам. Это означает, что деньги как средство накопления потеряли свою функцию и работают только для платежей, а весь капитал обеспечивает золото, подчеркивает эксперт.

«О запасах золота в США мы знаем только со слов Вашингтона, а открытый аудит запасов не проводился много лет. Кроме того, целый ряд стран мира не получил обратно свои золотые запасы, отданные Штатам в разное время на "доверительное хранение". Что с этим золотом – не знает никто, и к США давно в этой сфере много вопросов у целого ряда государств», — подвел итог Валерий Масленников.

По мнению эксперта, сейчас мир стоит на пороге создания новой финансовой системы, после которой произойдет переоценка многих мировых валют. Постепенные процессы уже идут, золото станет единым эквивалентом стоимости товаров и государственных запасов, считает Масленников.