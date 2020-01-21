Генерал-майор Липовой призвал не доверять британским СМИ, назвавшим имя нового главаря ИГ*

Нет никаких оснований доверять информации британских СМИ о том, что новым главой запрещенной в РФ террористической организации ИГ стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби. Об этом «Политике Сегодня» заявил председатель Президиума «Офицеров России», герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой. Он подчеркнул, что до сих пор нет доказательств ликвидации прежнего лидера террористов - Абу Бакру аль-Багдади.

«Доверия к британским СМИ, равно как и к американским, лично у меня нет. Абу Бакру аль-Багдади, прежний глава ИГ, якобы был ликвидирован американцами в 2019 году. Однако доказательств этой операции, а значит и его смерти, по-прежнему нет. Поэтому не стоит спешить говорить про новых лидеров», - сказал Липовой.

Липовой не исключает, что Вашингтон манипулирует информацией о новых-старых лидерах ИГ, поскольку сама группировка появилась на Ближнем Востоке по воле Америки.

«Надо понимать, что ИГ, равно как и предшествовавшая ему «Аль-Каида» (запрещена в РФ) – абсолютно американский продукт от и до. Он был создан для решения проблем США в Сирии, для свержения Асада, для установления контроля над иракской нефтью, для давления на Иран, а далее – на Среднюю Азию, Закавказье, а значит – и Россию тоже. Ничего этого сделать не удалось – вмешательство России спутало США все карты, вынудив прекратить прямое финансирование ИГ. Поэтому неважно кто там лидер, неважно убит ли аль-Багдади. Важно то, что сегодня ИГ уже не нужно США для проведения своей политики на Ближнем Востоке, после того, как ни одна из целей американцев в Сирии не была достигнута», — заявил генерал-майор.

Ранее, британское издание The Guardian, ссылаясь на источники в разведках, объявило, что теперь ИГ возглавит один из основателей группировки - Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

#BREAKING The Guardian has revealed the profile of the new #ISIS leader - Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, one of its forefathers, who was responsible for the Yazidi enslavement pic.twitter.com/tEMm4NjShn — Guy Elster (@guyelster) January 20, 2020

Об очередной ликвидации аль-Багдади в октябре 2019 года объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, «террорист №1» якобы подорвал себя с помощью пояса смертника, чтобы не сдаться в плен американскому спецназу. Удивительно, что аль-Багдади идентифицировали по ДНК, результаты экспертизы которой стали известны в рекордно короткий срок. Никаких видео, фото американской спецоперации обнародовано не было, как и останков аль-Багдади. Вашингтон поспешил объявить, что они были выброшены в море.

В Минобороны РФ сообщили, что США не согласовывали с Москвой действия над зоной безопасности Идлиб, где якобы находился аль-Багдади. Кроме того, не было зафиксировано никаких действий американских ВВС в этом районе.

*ИГ- террористическая организация, запрещенная в РФ.