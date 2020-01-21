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14:19   21 Января 2020
Россия

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 года

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 года

Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Другими словами, интернет-пользователям не придется платить за трафик при посещении вышеназванных сайтов.

Такое решение принято во вторник на совещании с крупнейшими операторами связи, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

Сообщается, что такая инициатива станет первым шагом по реализации проекта «Доступный интернет».  В пресс-службе добавили, что доступ к ресурсам будет возможен даже при нулевом балансе.

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Автор: Алина Бранцевич
#минкомсвязи #госуслуги

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