Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю арестован за крупную взятку

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю арестован за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Красноярска.

В ноябре 2019 года по материалам ФСБ завели уголовное дело о похищении 70 миллионов рублей при покупке недвижимости для одного из районных отделений ПФР.

По версии следствия, деньги были украдены при проведении тендера на покупку двух зданий для нужд ПФР в Ленинском районе города Красноярска. Начальная стоимость контракта составила более 130 миллионов рублей, но эксперты установили, что реальная цена этих объектов примерно в 2,5 раза меньше, на самом деле она составляет 54 миллиона рублей.

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в кабинетах и квартирах должностных лиц учреждения и их сотрудников. В ходе этого изъяли крупные суммы денег, банковские карты и документы.