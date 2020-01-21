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14:16   21 Января 2020
Россия

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю арестован за крупную взятку

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю арестован за крупную взятку

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю арестован за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Красноярска. 

В ноябре 2019 года по материалам ФСБ завели уголовное дело о похищении 70 миллионов рублей при покупке недвижимости для одного из районных отделений ПФР. 

По версии следствия, деньги были украдены при проведении тендера на покупку двух зданий для нужд ПФР в Ленинском районе города Красноярска. Начальная стоимость контракта составила более 130 миллионов рублей, но эксперты установили, что реальная цена этих объектов примерно в 2,5 раза меньше, на самом деле она составляет 54 миллиона рублей. 

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в кабинетах и квартирах должностных лиц учреждения и их сотрудников. В ходе этого изъяли крупные суммы денег, банковские карты и документы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #чп #красноярский край #фсб рф #пфр

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