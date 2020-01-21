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13:59   21 Января 2020
Россия

ВМФ примут на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон» в ближайшие годы

ВМФ примут на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон» в ближайшие годы

Главнокомандующий военным флотом России, адмирал Николай Евменов заявил, что гиперзвуковая ракет «Циркон» будет принята на вооружение ВМФ в ближайшие годы.

«Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» проходят успешно, ее примут на вооружение в ближайшие годы», — отметил главком ВМФ.

Новейшая российская ракета «Циркон» — глубоко модернизированная версия еще советской противокорабельной ракеты П-800 «Оникс». «Циркон» поступит на вооружение подводных и надводных кораблей. Новейшими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 «Гремящий».

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь дальность полета более тысячи километров и скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука).

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Автор: Роман Самойлов
#россия #вмф #ракета #вооружение

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