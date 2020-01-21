Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.

Сложив королевские полномочия, Маркл больше не имеет доступа к королевской сокровищнице. Королева требовала у Маркл вернуть даже ее обручальное кольцо, подаренное ей принцем Гарри, но супруге принца удалось сохранить украшение.

В начала 2020 года принц Гарри и его супруга заявили о решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Пара намерена больше не зависеть от королевской семьи и зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Позже принц Гарри признался, что они с супругой хотели «продолжать служить королеве, Содружеству наций, при этом не получая бюджетных средств», однако не рассчитывали на серьезные последствия, о которых теперь сожалеют.

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение об отказе от королевских титулов, чтобы иметь возможность проживать в Северной Америке и учредить там благотворительную организацию.