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14:08   21 Января 2020
Весь мир

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.

Сложив королевские полномочия, Маркл больше не имеет доступа к королевской сокровищнице. Королева требовала у Маркл вернуть даже ее обручальное кольцо, подаренное ей принцем Гарри, но супруге принца удалось сохранить украшение.

В начала 2020 года принц Гарри и его супруга заявили о решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Пара намерена больше не зависеть от королевской семьи и зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Позже принц Гарри признался, что они с супругой хотели «продолжать служить королеве, Содружеству наций, при этом не получая бюджетных средств», однако не рассчитывали на серьезные последствия, о которых теперь сожалеют.

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение об отказе от королевских титулов, чтобы иметь возможность проживать в Северной Америке и учредить там благотворительную организацию.

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Автор: Алина Бранцевич
#елизавета ii #принц гарри #меган маркл

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