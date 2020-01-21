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14:45   21 Января 2020
Весь мир

США заявили о переживаниях за ливийский народ, только когда в стране перекрыли нефтепровод

США заявили о переживаниях за ливийский народ, только когда в стране перекрыли нефтепровод

Посольство США в Ливии выразило беспокойство по поводу приостановки работы ливийской Национальной нефтяной корпорации (ННК), отметив, что этом может усугубить чрезвычайную гуманитарную ситуацию в стране.

Соответствующее сообщение во вторник было опубликовано на странице американского посольства в Ливии в сети микроблогов Twitter. Там же говорится, что нефтяная корпорация должна немедленно возобновить все операции.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что приостановка операций ННК может усугубить гуманитарную чрезвычайную ситуацию в Ливии и причинить дополнительные бесполезные страдания ливийскому народу. Операции ННК должны возобновиться немедленно», — говорится в заявлении американского дипломатического ведомства.

Напомним, в воскресенье, 19 января, в Берлине прошла международная конференция по ливийскому мирному, в итоговом заявлении которой участники мероприятия запротоколировали намерение гарантировать бесперебойную работу ННК Ливии. При этом, как отмечали ранее СМИ, главы европейских государств не предложили на конференции принципиально новых механизмов урегулирования конфликта в стране, кризис в которой начался с убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, совершенного при поддержке стран НАТО.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #нефть #ливия #весь мир

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