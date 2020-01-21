Федерация керлинга России примет участие в судебном споре между РУСАДА и WADA

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что организация примет участие в судебном споре между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Да, мы уже подали документы», — подтвердил президент ФКР.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) установил ряд санкций в отношении российского спорта. Спортсменам запрещено в течение четырех лет участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях и Олимпиадах под своим флагом и гимном, а России запрещено проводить на своей территории крупные спортивные мероприятия.

В соответствие с санкциями, Россия не может подать заявки на проведение таких крупных соревнований, как Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.