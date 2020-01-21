Володин назвал Водонаеву бесстыдницей после ее слов о маткапитале

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать телеведущую Алену Водонаеву за оскорбление общества после слов о материнском капитале, которые она написала в Instagram.

Во вторник, 21 января, на заседании Госдумы подняли тему о том, что «нашлась одна дама», которая негативно высказалась о тех людях, кто будет пользоваться материнским капиталом. Об этом рассказал депутат от фракции ЛДПР Василий Власов. Парламентарий возмутился тем, что Водонаеву постоянно показывают в разных телешоу вместо того, чтобы освещать важные для россиян проблемы.

Спикер Госдумы заявил, что неправильно было бы не замечать хамства и не обращать внимание на те высказывания, которые оскорбляют россиян.

«Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров», — заявил Володин.

Председатель ГД отметил, что Водонаева должна заплатить штраф за оскорбление народа РФ, тогда в следующий раз она подумает и не будет писать такие вещи. Володин также посоветовал телеведущей поработать там, «где люди зарабатывают те деньги, которые им не позволяют многое себе купить и решать те вопросы, которые требуется».

Ранее с критикой слов Алены Водонаевой выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская и попросила не путать ее с политиком и экспертом в какой-либо области.

Российская телеведущая Алена Водонаева раскритиковала выплату материнского капитала на первого ребенка и заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона».