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13:23   21 Января 2020
Россия

Военный эксперт заявил, что законодательство РФ в отношении провокаторов нужно ужесточить

Военный эксперт заявил, что законодательство РФ в отношении провокаторов нужно ужесточить

Законодательство в отношении организаторов и участников незаконных массовых протестов должно ужесточиться, заявил военный аналитик Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее мирный митинг в Гонконге перерос в открытое столкновение с сотрудниками правопорядка. Мероприятие происходило с разрешения местных властей в сквере Чатер гарден. Газета «South China Morning Post» сообщает, что полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в деловом центре города. Особую активность проявляли люди в масках, сообщают правоохранители.

Главные требования участников митинга – введение международных санкций в отношении чиновников, которые не обеспечивают соблюдение прав человека, и создание системы демократических выборов в Гонконге.

Военный эксперт заявил, что законодательство РФ в отношении провокаторов нужно ужесточить

Не обязательно быть экспертом, чтобы понять – за всем этим стоят профессиональные провокаторы и пропагандисты. Такую точку зрения высказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Власти и силовые структуры к массовым акциям протеста должны относиться со всем должным вниманием, ведь любая, даже самая мирная акция может перерасти в погромы и убийства людей, чего допускать нельзя. Соответственно нужно ужесточать закон, нужно выявлять и задерживать организаторов, провокаторов, и такой подход актуален не только для Гонконга и КНР, но и для Российской Федерации», — считает Кошкин.

Правоохранительные органы в России должны быть готовы пресекать подобные попытки, уверен эксперт. В настоящее время российское законодательство слишком «мягко» действует в отношении провокаторов.

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Автор: Роман Самойлов
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