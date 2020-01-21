Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января

Совет Федерации примет решение о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ в среду, 22 января. Об этом заявил сенатор, глава комитета ро законодательству Андрей Клишас.

По словам Клишаса, во вторник, 21 января, комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Сенатор отметил, что Чайка не смог прийти на заседание комитета, но в среду намерен принять участие в пленарном заседании Совфеда.

Сенатор Клишас также рассказал, что на заседание 22 января Чайка придет, и все желающие могут сказать ему слова благодарности.