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13:28   21 Января 2020
Россия

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января

Совет Федерации примет решение о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ в среду, 22 января. Об этом заявил сенатор, глава комитета ро законодательству Андрей Клишас.

По словам Клишаса, во вторник, 21 января, комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Сенатор отметил, что Чайка не смог прийти на заседание комитета, но в среду намерен принять участие в пленарном заседании Совфеда. 

Сенатор Клишас также рассказал, что на заседание 22 января Чайка придет, и все желающие могут сказать ему слова благодарности. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #генпрокуратура #политика #чайка

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