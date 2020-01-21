Малькевич заявил, что России нужны новые методы борьбы с фейками США и террористов

Представители Запада в Совбезе ООН не примут во внимание предоставленные Россией доказательства фальсификаций химатак в Сирии, уверен член ОП РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Я никаких иллюзий относительно этих слушаний не питаю, — предупредил он. — Россия представила все необходимые доказательства в Совбез ООН — но кого и когда это останавливало? Я хотел бы напомнить, что даже голосование по резолюции об осуждении нацизма в ООН шло с огромным трудом», – пояснил Малькевич.

7 апреля 2018 года псевдогуманитаная организация «Белые каски» заявила, что сирийский вертолет якобы «сбросил баллоны с ядовитым хлором» на сирийский город Дума. Однако специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не удалось найти свидетельства смерти от хлора. Опираясь на свой опыт, Малькевич сомневается в возможностях ООН.

«То, что миссия ОЗХО не нашла погибших от хлора, то, что «Белые каски» безостановочно занимаются производством фейков — это известно и понятно. К сожалению, ООН уже сложно воспринимать как конструктивную силу — только как бюрократов, которые путешествуют по миру и изрекают глубокомысленные сентенции ради защиты материальных интересов тех, кто за ними стоит», — считает Малькевич.

Президент ФЗНЦ напомнил, что «Белые каски» даже получили «Оскара» за фильм о своей деятельности в Сирии. При этом сирийского руководителя псевдогуманитарщиков даже не пустили в США из-за подозрений в причастности к террористической деятельности. Малькевич уверен, что России нужны новые методы борьбы с фейками, которые Запад создает совместно с боевиками.

«Когда Фонд защиты национальных ценностей завершит подготовку на арабском языке книги о фальсификациях «Белых касок» и мы отправимся демонстрировать ее на самых серьезных площадках — может быть, имеет смысл, чтобы России инициировала мировую общественную кампанию, чтобы аннулировать «Оскара», который получили «Белые каски», — отметил член Общественной палаты», – рассказал Малькевич.

Псевдогуманитарная организация «Белые каски» обвинила правительство Сирии в том, что оно якобы организовало химатаки с целью «сломить сопротивление боевиков в Восточной Гуте». Россия предоставила доказательства против этих обвинений. В ответ представители стран Запада обвинили Россию в стремлении «выгородить президента Сирии Башара Асада».

По мнению ФАН, реалистичным выглядит предположение о преднамеренной «химической провокации», заказанной спонсорами «Белых касок» с целью сорвать переговоры боевиков с Дамаском и не допустить прекращения боев в Восточной Гуте. Западные и арабские СМИ как по команде начали распространять видеозапись, сделанную «Белыми касками» госпитале Думы, куда якобы доставили пострадавших от химического оружия. Известно, что химоружие было в распоряжении боевиков на протяжении всей войны в Сирии: западные СМИ необъяснимым образом «забыли» о обстрелах Алеппо с использованием снарядов с хлором.