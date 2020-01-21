Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести человек. Об этом заявил мэр города Ухань Чжоу Сяньван.

По словам Сяньвана, сейчас в больницах находятся 227 человек, которые пострадали от нового вида пневмонии.

Неизвестный вирус был обнаружен в Китае в декабре, когда он вызвал вспышку пневмонии в городе Ухань. Все заболевшие посещали рынок морепродуктов.

Ранее сообщалось, что житель Австралии, побывавший в Китае, привез новый тип пневмонии в Брисбен. Мужчину сразу же поместили под карантин, в скором времени врачи начнут проводить его обследование.

В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ низкая вероятность распространения нового коронавируса. При этом российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале 2020 года.