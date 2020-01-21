Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федерация керлинга России примет участие в судебном споре между РУСАДА и WADA

Федерация керлинга России примет участие в судебном споре между РУСАДА и WADA

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января
Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

 Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести

 Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб

Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб
Федерация керлинга России примет участие в судебном споре между РУСАДА и WADA

Федерация керлинга России примет участие в судебном споре между РУСАДА и WADA

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января
Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

 Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести

 Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб

Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб
13:04   21 Января 2020
Весь мир

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло с четырех до шести человек. Об этом заявил мэр города Ухань Чжоу Сяньван. 

По словам Сяньвана, сейчас в больницах находятся 227 человек, которые пострадали от нового вида пневмонии. 

Неизвестный вирус был обнаружен в Китае в декабре, когда он вызвал вспышку пневмонии в городе Ухань. Все заболевшие посещали рынок морепродуктов.

Ранее сообщалось, что житель Австралии, побывавший в Китае, привез новый тип пневмонии в Брисбен. Мужчину сразу же поместили под карантин, в скором времени врачи начнут проводить его обследование. 

В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ низкая вероятность распространения нового коронавируса. При этом российский экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии подготовят в феврале 2020 года

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#вирус #происшествия #чп #китай #весь мир #пневмония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...