Российские либералы могут и должны нарушать законы для достижения политических целей. С такой точкой зрения выступила историк Тамара Эйдельман в рамках собственных лекций в «Ельцин Центре».

Историк Тамара Эйдельман известна не только своей научной деятельностью и переводами книг, но и довольно неоднозначными политическими взглядами. Новый авторский цикл Эйдельман «Против течения: история гражданских конфликтов» объясняет, почему российские либералы должны пренебречь законодательством для достижения своих сомнительных политических целей.

Уже в аннотации к лекциям опытный читатель сразу же заметит один из главных прием агитаторов и пропагандистов: разделение людей на «правильных» и «неправильных». Ко вторым, естественно, относятся те, кто не разделяет взглядов автора. Эйдельман заявляет, что настоящий гражданин – не тот, кто добросовестно соблюдает законы и занимается развитием своей страны, а тот, кто протестами и противозаконными действиями отстаивает свою точку зрения.

«На лекциях цикла речь пойдет о мирной борьбе за свои права, которую вели и ведут те, кого по праву можно назвать настоящими гражданами своей страны», — пишет историк.

Помимо своих лекций, Эйдельман также пытается внушить подобные мысли ученикам одной из московских школ, где работает учителем. В интервью изданию «Новая газета» она заявила, что родители детей делятся на «интеллигентных» и на тех, кто смотрит новости по федеральным каналам.

Подобный прием очень часто применяется к людям, которые склонны делить мир на черное и белое, на «своих» и «чужих». Эйдельман буквально манипулирует людьми, внушает им ненависть к другой, «неправильной» и «неинтеллигентной» части населения нашей страны. Если обратиться к истории, можно увидеть, что именно такой путь приводит к расколам в обществе, к озлобленности и слепому следованию навязанным идеалам.

Стоит отметить тот факт, что Эйдельман умудряется в своих лекциях приводить пример индийского политического деятеля Махатмы Ганди, который напротив, учил своих сторонников с уважением относится к оппонентам и соблюдать порядок. Историк внушает людям ложное чувство превосходство на той частью населения, которая имеет иную точку зрения.

Одна из лекций Эйдельман посвящена неуплате налогов. В ней историк использует в качестве расчетной валюты доллар, а не рубль. Вероятно, привычка считать западные дотации сказывается и на тексте ее «исследований».

Эйдельман окончательно преодолела ту границу, где заканчивается научная деятельность в области истории и начинается политическая пропаганда. Историк открыто просит нарушать российские законы, устраивать протесты и оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Стоит отметить, что помимо взрослого населения страны, Эйдельман также пытается «промыть мозги» и своим ученикам – детям, которые больше обычного подвержены влиянию на неокрепшие умы.