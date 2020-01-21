Загрязненный автомобильными выхлопами воздух, в котором содержатся ультрамелкие частицы, может спровоцировать инфаркт миокарда. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета.

По словам первого автора исследования, доцента Йельского университета Каи Чена, догадки ученых, которые предположили, что мельчайшие частицы загрязненного возраста могут вызвать серьезные проблемы с сердцем, подтвердились.

«Это особенно актуально в течение первых нескольких часов», — заявил американский специалист.

Чен отметил, что повышенные уровни ультрамелких частиц вызывают тревогу с точки зрения общественного здравоохранения.

Ученые изучили почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год. Пресс-релиз исследования опубликован на портале MedicalXpress.