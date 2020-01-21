Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минкомсвязь может ввести в России бесплатный доступ к мессенджерам и соцсетям

Минкомсвязь может ввести в России бесплатный доступ к мессенджерам и соцсетям

 Золотые запасы РФ позволят спокойно перенести отказ от доллара

Золотые запасы РФ позволят спокойно перенести отказ от доллара
Белоруссия намерена закупать у России 30-40 процентов от необходимой ей нефти

Белоруссия намерена закупать у России 30-40 процентов от необходимой ей нефти

 Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату
Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

Аркатов заявил, что присутствие США на Ближнем Востоке не несет ничего хорошего

Аркатов заявил, что присутствие США на Ближнем Востоке не несет ничего хорошего
Минкомсвязь может ввести в России бесплатный доступ к мессенджерам и соцсетям

Минкомсвязь может ввести в России бесплатный доступ к мессенджерам и соцсетям

 Золотые запасы РФ позволят спокойно перенести отказ от доллара

Золотые запасы РФ позволят спокойно перенести отказ от доллара
Белоруссия намерена закупать у России 30-40 процентов от необходимой ей нефти

Белоруссия намерена закупать у России 30-40 процентов от необходимой ей нефти

 Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату
Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

Трамп заявил о скором начале переговоров по второму этапу сделки с КНР

Аркатов заявил, что присутствие США на Ближнем Востоке не несет ничего хорошего

Аркатов заявил, что присутствие США на Ближнем Востоке не несет ничего хорошего
14:16   21 Января 2020
Весь мир

Ученые выяснили, что загрязненный воздух может вызвать инфаркт

Ученые выяснили, что загрязненный воздух может вызвать инфаркт

Загрязненный автомобильными выхлопами воздух, в котором содержатся ультрамелкие частицы, может спровоцировать инфаркт миокарда. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. 

По словам первого автора исследования, доцента Йельского университета Каи Чена, догадки ученых, которые предположили, что мельчайшие частицы загрязненного возраста могут вызвать серьезные проблемы с сердцем, подтвердились.

«Это особенно актуально в течение первых нескольких часов», — заявил американский специалист. 

Чен отметил, что повышенные уровни ультрамелких частиц вызывают тревогу с точки зрения общественного здравоохранения. 

Ученые изучили почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год. Пресс-релиз исследования опубликован на портале MedicalXpress.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #медицина #загрязнение воздуха

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...