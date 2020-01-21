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14:08   21 Января 2020
Россия

Политолог Карасев призвал лишить лицензии «Новую газету» за связь с джихадистами

Политолог Карасев призвал лишить лицензии «Новую газету» за связь с джихадистами

Издание «Новая газета», которое получает деньги из тех же источников, что джихадисты, нужно лишить лицензии и закрыть. Свое мнение политолог Владимир Карасев выразил в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее «Новая газета» опубликовала материалы с тезисами пропаганды террористов. Газета выложила текст о ситуации в Сирии Telegram-канала джихадистов в сирийской провинции Идлиб. В тексте говорится, что две российские нефтедобывающие компании «Велада» и «Меркурий», которых связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили контракты на геологоразведку и добычу нефти и газа в САР. По версии издания, содействие этим компаниям на территории Сирии должна оказывать ЧВК «Вагнера», которую также связывают с именем Пригожина. Ранее канал джихадистов уже публиковал ссылки на материал «Новой газеты» о деятельности РФ в сирийском Идлибе. Газета поддерживает боевиков в медиапространстве и дискредитирует действия России в Сирии.

«Странная любовь недожурналистов и террористов в медиапространстве не просто вызывает вопросы. Я считаю, что за антироссийскую и русофобскую деятельность подобные издания необходимо закрывать. И это не будет цензурой. Это будет благом для нашего общества. Сегодня их цитируют телеграмм-каналы террористов, а завтра они будут продвигать в общество их идеологию? Считаю, «Новая газета» свой лимит терпения исчерпала. Нужно лишать лицензии и закрывать враждебные России медиаиздания», — уверен Карасев.

Ранее журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова уличили в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Автор: Алина Бранцевич
#идлиб #джихадисты #новая газета

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