Мирные сирийские граждане, живущие в провинции Идлиб – последнем оплоте запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»* - оказались в ловушке террористов и могут рассчитывать лишь на помощь российской стороны.

Как сообщает во вторник Федеральное агентство новостей, корреспондент которого находится в Сирии, российские специалисты в настоящее время подготавливают доставку продуктов питания для гражданского населения в безопасных районах провинции Идлиб. Также идет подготовка бригады российских врачей, которые окажут медицинскую помощь детям, женщинам и другим местным жителям, пострадавшим от действий боевиков. У российских врачей есть медпункт, для приема пациентов, а также машины скорой помощи и автобусы для перевозки нуждающихся в помощи людей.

Также отмечается, что гражданское население провинции Идлиб, несмотря на мощное давление со стороны террористических группировок, имеет возможность воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами в Абу-Духуре и Аль-Хубейте и выйти в безопасные районы, которые ранее были освобождены подразделениями САА при поддержке российских военных.

Однако террористы, которых стремятся использовать мирное население в качестве живого щита в ходе противостояния с правительственными войсками и их союзниками, всеми силами пытаются не подпускать людей к гуманитарным коридорам в окрестностях Идлиба и Алеппо.

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