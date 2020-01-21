Песков сообщил, что Путин посетит Палестину и Израиль

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Палестину и Израиль. Также планируется рабочий визит главы государства в Липецкую область, заверил пресс-секретарь президента.

«В последующие два дня (22 и 23 января) будут региональная — в Липецкую область, и международная поездка — в Израиль и Палестину», — сообщил Песков.

В Израиле Путин посетит пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января. А также примет участие в церемонии открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в парке Ган-Сакер в Иерусалиме.

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики ранее сообщил, что палестинские власти ждут приезда президента России в страну.