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Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб
12:27   21 Января 2020
Россия

Песков сообщил, что Путин посетит Палестину и Израиль

Песков сообщил, что Путин посетит Палестину и Израиль

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Палестину и Израиль. Также планируется рабочий визит главы государства в Липецкую область, заверил пресс-секретарь президента.

«В последующие два дня (22 и 23 января) будут региональная — в Липецкую область, и международная поездка — в Израиль и Палестину», — сообщил Песков.

В Израиле Путин посетит пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января. А также примет участие в церемонии открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в парке Ган-Сакер в Иерусалиме.

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики ранее сообщил, что палестинские власти ждут приезда президента России в страну.   

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Автор: Роман Самойлов
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