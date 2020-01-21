Соединенные Штаты не смогут повлиять на решение Ирака закупить С-400 у России. Такое мнение высказал политолог Маис Курбанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» во вторник, 21 января.

Ранее стало известно, что иракская делегация планирует обсудить с РФ возможные поставки С-400, способной уничтожить все современные средства воздушно-космического нападения.

По мнению политолога, Вашингтон не сможет повлиять на решение Ирака закупить российское вооружение, даже если применит экономические санкции. Ближний Восток очень доверяет России, считает собеседник издания.

«Несмотря на то, что сейчас член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Бадр аз-Зияди говорит о визитах делегаций в несколько стран, в итоге Ирак выберет Россию. Это связано с тем, что там давно знают о качестве российских зенитных ракетных систем и остального оружия», – отметил эксперт.

Курбанов также отметил, что народ в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани настроен к американцам очень враждебно. В ответ на наглую политику Штатов люди могут массово восстать против нахождения американских военных в их стране.

Вашингтон пытается испугать Ближний Восток санкциями, однако Багдад все равно будет настаивать на своей защите. Противостоять американскому оружию могут только российские системы ПВО, резюмировал эксперт.