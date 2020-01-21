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Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

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12:41   21 Января 2020
Россия

Песков опроверг слухи об обсуждении права регионам Украины и Белоруссии входить в РФ

Песков опроверг слухи об обсуждении права регионам Украины и Белоруссии входить в РФ

Москва не рассматривает право регионов Украины и Белоруссии присоединиться к РФ в рамках Конституции, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, какую позицию занимают в Кремле о возможности включить в главный закон страны право регионов Украины и Белоруссии стать частью РФ. 

Представитель Кремля отметил, что не слышал о таких предположениях и не в курсе о том, что такие нововведения формулируются. 

«В целом это до сих пор никак нигде не обсуждалось, я в первый раз это слышу», — отметил Дмитрий Песков. 

Также Песков заявил, что все возможные поправки в Конституцию будут сопровождаться массированным обсуждением сути всех предлагаемых изменений. 

«Обсуждение и информационная кампания еще предстоят», — резюмировал пресс-секретарь главы государства. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика #конституция

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