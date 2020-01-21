Песков заверил, что в изменения в Конституцию прорабатывают специалисты из разных областей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию РФ состоит из специалистов разных областей жизни и четко выполняет поставленные перед ней задачи.

Песков заявил, что группа провела два заседания, были озвучены предложения по внесению поправок.

«Безусловно, были наработки, были озвучены предложения. <…> Группа провела свои два заседания, поэтому свою роль она играет. Сопредседатели этой группы, они назначены президентом своим представителем в Государственной Думе при рассмотрении внесенной поправки», — заключил пресс-секретарь президента.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести норму о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений, относительно внесения поправок. В рабочую группу вошли 75 человек – это политики, законодатели, ученые и общественные деятели.