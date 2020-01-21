Цеков считает, что «Новую газету» нужно наказать за искажение фактов о событиях в Сирии

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что необходимо строго наказать либеральное издание «Новая Газета», которое в очередной раз уличили в сотрудничестве с террористами в Сирии

Мнение сенатора во вторник приводит информационное агентство iReactor, отмечая также, что НГ продолжает сотрудничать с джихадистами, распространяя пропагандистские материалы о событиях, происходящих в Сирии. В частности, издание разместило на своих страницах сообщение о том, что две российские нефтедобывающие компании «Велада» и «Меркурий», которые журналисты связывают с именем петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, заключили контракты на проведение геологической разведки и на добычу газа и нефти в Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что материал, опубликованный в НГ, не имеет никакого отношения к столкновениям, происходящим в САР, речь в нем идет исключительно о взаимных российско-сирийских экономических интересах. Однако это не помешало орудующим в Сирии террористам дважды в течение одного дня опубликовать сообщение НГ в своем Telegram-канале.

Подобная поддержка материалов «Новой Газеты» со стороны террористов указывает на их тесное сотрудничество, которое не должно остаться безнаказанным, заявил Сергей Цеков в беседе с iReactor высказал.

«Да, я не в первый раз говорю, что за лживую информацию нужно нести ответственность, особенно в таких болезненных вопросах, как события в Сирии. Понятно, если тиражировать такую информацию, то все будут думать, что России важна не справедливость и борьба с терроризмом, а начнутся разговоры о преследовании экономических интересов страны в регионе», — подчеркнул сенатор.

Также он добавил, что Россия и Сирия должны развивать сотрудничество в экономической сфере, а все попытки как-то это сотрудничество политизировать являются недопустимыми и неприемлемыми.