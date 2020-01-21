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Федерация керлинга России примет участие в судебном споре между РУСАДА и WADA

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января

Совфед примет решение о назначении Краснова на пост генпрокурора 22 января
Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

 Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

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 Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб

Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб
12:22   21 Января 2020
Россия

Песков заявил, что сроки подготовки законопроекта о Госсовете неизвестны

Песков заявил, что сроки подготовки законопроекта о Госсовете неизвестны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, когда будет готов проект закона о статусе Государственного совета РФ. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Федеральное агентство новостей. 

«Здесь я пока не могу ответить на ваш вопрос» — заявил Песков на вопрос журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете, закрепив его статус отдельным федеральным законом. Совещательный орган был создан в 2000 году и с тех показал высокую эффективность, заявил глава государства в послании Федеральному собранию.

Госсовет состоит из членов правительства, глав регионов, спикеров Совета Федерации и Госдумы, а также лидеров парламентских партий. Председателем Госсовета является президент России. Члены органа решают вопросы здравоохранения, культуры, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других наиболее важных сфер.

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Автор: Софья Белоцерковская
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