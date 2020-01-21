Песков заявил, что сроки подготовки законопроекта о Госсовете неизвестны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, когда будет готов проект закона о статусе Государственного совета РФ. Об этом во вторник, 21 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Здесь я пока не могу ответить на ваш вопрос» — заявил Песков на вопрос журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете, закрепив его статус отдельным федеральным законом. Совещательный орган был создан в 2000 году и с тех показал высокую эффективность, заявил глава государства в послании Федеральному собранию.

Госсовет состоит из членов правительства, глав регионов, спикеров Совета Федерации и Госдумы, а также лидеров парламентских партий. Председателем Госсовета является президент России. Члены органа решают вопросы здравоохранения, культуры, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других наиболее важных сфер.