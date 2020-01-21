Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и британского премьера Бориса Джонсона в Берлине.

Песков рассказал представителям СМИ, что контакт между российским лидером и премьер-министром Великобритании был весьма лаконичный.

«Достаточно конструктивен, с элементами примирительного настроя», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин встретился с британским премьером Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Берлине в минувшее воскресенье, 19 января.