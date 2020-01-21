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Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

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12:13   21 Января 2020
Россия

Песков рассказал о примирительных нотках в общении Джонсона с Путиным в Берлине

Песков рассказал о примирительных нотках в общении Джонсона с Путиным в Берлине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и британского премьера Бориса Джонсона в Берлине. 

Песков рассказал представителям СМИ, что контакт между российским лидером и премьер-министром Великобритании был весьма лаконичный. 

«Достаточно конструктивен, с элементами примирительного настроя», — заявил представитель Кремля. 

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин встретился с британским премьером Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Берлине в минувшее воскресенье, 19 января.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #великобритания #путин #песков #политика #джонсон

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