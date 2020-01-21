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12:02   21 Января 2020
Россия

Первая российская сеть сотовой связи появится на Антарктиде

Первая российская сеть сотовой связи появится на Антарктиде

Сотовый оператор «МТС» первым установит базу сотовой связи на территории российской антарктической станции «Прогресс». Запуск будет производится в рамках совместного проекта с Российской антарктической экспедицией.

Сигнал связи будет охватывать жилые и научные модули, а также залив, где швартуются суда, и аэродром, сообщает оператор.

«Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции «Прогресс», — отметили в компании.

На случай внештатного выхода из строя, ключевые модули станции будут обладать двойным резервированием. База сотовой связи сможет стабильно работать в условиях сильнейшего ветра и низких температур. На данный момент станция ориентирована на бесперебойную работу в течение трех лет.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #телефон #мтс #связь #станция #антарктида #сотовая связь

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