Первая российская сеть сотовой связи появится на Антарктиде

Сотовый оператор «МТС» первым установит базу сотовой связи на территории российской антарктической станции «Прогресс». Запуск будет производится в рамках совместного проекта с Российской антарктической экспедицией.

Сигнал связи будет охватывать жилые и научные модули, а также залив, где швартуются суда, и аэродром, сообщает оператор.

«Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции «Прогресс», — отметили в компании.

На случай внештатного выхода из строя, ключевые модули станции будут обладать двойным резервированием. База сотовой связи сможет стабильно работать в условиях сильнейшего ветра и низких температур. На данный момент станция ориентирована на бесперебойную работу в течение трех лет.