Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, какой пост займет бывший глава Генпрокуратуры.

«Пока никаких назначений не было, когда они последуют, мы проинформируем», — заявил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Его пост может занять замглавы СК РФ Игорь Краснов. В среду, 22 января, кандидатуру обсудят члены Совфеда.