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12:00   21 Января 2020
Россия

Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки

Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, какой пост займет бывший глава Генпрокуратуры. 

«Пока никаких назначений не было, когда они последуют, мы проинформируем», — заявил представитель Кремля. 

Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Его пост может занять замглавы СК РФ Игорь Краснов. В среду, 22 января, кандидатуру обсудят члены Совфеда.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #юрий чайка #генпрокуратура рф

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