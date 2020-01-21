Самонкин предложил ужесточить наказания для западных IT- сервисов, игнорирующих законы РФ

Отказ западных интернет-площадок следовать закону о суверенном интернете угрожает национальной безопасности РФ. Таким мнением политолог Юрий Самонкин поделился с ФБА «Экономика сегодня».

В ноября 2019 года в закон «Об информации» внесли поправки, согласно которым западные интернет-ресурсы должны перенести данные российских пользователей в российскую юрисдикцию, чтобы избежать утечек. Однако YouTube, Google, Facebook, Twitter и Telegram отказываются следовать новым поправкам, из-за этого гражданам приходится сталкиваться с антироссийским вбросами, которые порой приводят к массовым беспорядкам.

«По сути, эти поправки затрагивают интересы национальной безопасности России, — отмечает специалист. – Но крупные западные сервисы привыкли зарабатывать в российской юрисдикции крупные деньги, да еще, подчас, реализуют некие пропагандистские задачи, поставленные Западом», – поясняет Самонкин.

Политолог пояснил, что российский суд уже предписывал штрафы площадкам, которые не следуют новым поправкам в законе, однако штрафы в несколько тысяч рублей не доставляют неприятностей организациям-миллионерам, и они продолжают распространять пропаганду в Рунете.

Наказание за саботаж западными ресурсами российского законодательства нужно ужесточать, уверен Самонкин. При этом развивать российские аналоги популярных ресурсов, чтобы постепенно заменить ими западные.

«Только таким комплексным подходом можно добиться поставленных целей», – объяснил политолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что крупные западные интернет-сервисы опасны для россиян, ведь они блокируют аккаунты общественно значимых в России лиц, зато позволяют другим распространять русофобские вбросы. По словам депутата, во всем мире иностранные сервисы блокируются, если не подчиняются законодательствам страны, в которой работают.

«Если какой-то сервис работает на территории иностранного государства, то обязан беспрекословно подчиняться требованиям его законодательства. Если сервис отказывается это делать, то получает несколько предупреждений, в рамках которых санкции с каждым разом все жестче», – рассказал Милонов.

В последние годы Роскомнадзор ведет активную работу, чтобы усовершенствовать работу Рунета и защитить права россиян. Лучшие специалисты трудятся над тем, чтобы интернет стал спокойным и безопасным для граждан РФ. Ранее член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что в 2020 году в РФ создадут аналоги популярным американским сервисам YouTube и Facebook.

Сообщалось, что популярный западный портал Engadget внес Facebook в список худших компаний в IT-индустрии за печальную известность своей нетерпимостью к гражданам США, чья позиция расходится с позицией правительства.