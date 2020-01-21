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12:07   21 Января 2020
Россия

Песков прокомментировал сроки проведения конституционной реформы в России

Песков прокомментировал сроки проведения конституционной реформы в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа по конституционной реформе не будет откладываться в «долгий ящик». Об этом во вторник, 21 января, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Для работы над реформой была создана рабочая группа из 75 человек.

Песков напомнил, что любые инициативы, озвученные главой государства, осуществляются в приоритетном порядке. На вопрос о том, когда планируется закончить работу по реформе, пресс-секретарь российского лидера ответил неоднозначно.

«Пока четких дат не ставим. Очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет», — заявил он.

Власти планируют разъяснять вносимые поправки и сопровождать процесс реформы обсуждением и информационной кампанией, уточнил представитель Кремля. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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