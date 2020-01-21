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Россия оказывает помощь мирным сирийцам в провинции Идлиб
12:52   21 Января 2020
Весь мир

РФ и Сирия будут укреплять военно-морское сотрудничество и в дальнейшем, уверен Перенджиев

РФ и Сирия будут укреплять военно-морское сотрудничество и в дальнейшем, уверен Перенджиев

Россия и Сирия будут укреплять военно-морское сотрудничество и в дальнейшем, в этом уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. По его словам, Россия может оказать САР поддержку и заинтересована в этом. 

С 18 по 20 января Россия и Сирия провели совместные учения, где работали над нейтрализацией подводно-диверсионного отряда террористов в порту Тартус. Таким образом страны отрабатывали защиту морских объектов. В ходе учений задействовали более двух тысяч военнослужащих, а также семь надводных кораблей и катеров. Поддержку с воздуха оказывали ЗРПК «Панцирь-С». 

РФ и Сирия будут укреплять военно-морское сотрудничество и в дальнейшем, уверен Перенджиев

По словам Перенджиева, через морские границы в Сирию попадают боевики и оружие, именно поэтому флот нужно укреплять. Эксперт уверен, что состоявшиеся учения показали, что Россия и Сирия работают над новой формой военного сотрудничества. 

«Мы работаем не только пока идет борьба с терроризмом и оккупантами на территории Сирии. Мы смотрим вперед и в дальнейшем будем укреплять это взаимодействие», — передает слова Александра Перенджиева Nation News.

РФ и Сирия будут укреплять военно-морское сотрудничество и в дальнейшем, уверен Перенджиев

Как отмечает эксперт, Россия заинтересована в укреплении и расширении порта Тартус в Сирии, так как объект является не просто военно-стратегическим, а геополитическим пунктом базирования. Возможно, порт расширят, и он станет полноценной военно-морской базой. Может, будут созданы его филиалы в Египте или на других берегах Средиземного моря, считает Перенджиев. 

«Учения — это не только повышение мастерства, но и развитие инфраструктуры военно-морского базирования, и усиление присутствия России на Ближнем Востоке», — резюмировал аналитик. 

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении базы ВМС России в порту Тартус. Документ будет действовать в течение 49 лет. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #политика #тартус #перенджиев

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