Собянин объяснил, как москвичи будут получать доступ к электронной медицинской карте

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте объяснил, какие действия нужно будет выполнить жителям столицы, чтобы получить доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК) на портале госуслуг.

Помимо заполнения заявления, москвичи должны будут прикрепить свое фото с паспортом в руке. Информация о здоровье, пояснил мэр, относится к наиболее чувствительным личным данным, поэтому процедура допуска к ЭМК была усложнена.

«На практике многие люди доверяют родственникам и друзьям свой логин и пароль от mos.ru, но это не значит, что подобное доверие автоматически распространяется и на данные медицинской карты. Поэтому мы ввели сложную, но максимально надежную процедуру идентификации заявителей на получение доступа к ЭМК», — заявил Собянин.

Мэр столицы сообщил, что специалисты сравнивают селфи заявителя с его фото в паспорте, каждое заявление рассматривается вручную. Также для обеспечения безопасности личных данных при открытии ЭМК будет использоваться двухэтапная авторизация. После ввода логина и пароля на телефон владельца будет приходить СМС с индивидуальным кодом для входа в систему.

В тестовом режиме доступ к электронным медицинским картам открылся для жителей столицы 14 января. Власти Москвы отмечают, что заявки на доступ к ЭМК подали уже более 20 тысяч человек. В общей сложности в Москве создано более 10 миллионов электронных медицинских карт.