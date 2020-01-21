Памфилова заявила, что ЦИК готов подключиться к работе группы по изменениям в Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила, что ЦИК готов подключиться к работе группы по изменениям в Конституции РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Памфиловой, у ведомства «довольно серьезная» роль в данной работе.

«Конечно, готовы. У нас боевая готовность 365, а сейчас — 366 дней в году», — заявила глава ЦИК.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по изменению главного документа страны пригласит к сотрудничеству главу Центризбиркома Эллу Памфилову.