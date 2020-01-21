Роспотребнадзор заявил, что В РФ низкая вероятность распространения нового коронавируса

Вероятность распространения нового коронавируса из КНР в России низкая, хотя не исключается полностью, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что РФ каждый год посещает более полутора миллиона граждан Китая, примерно столько россиян ежегодно посещает КНР.

«Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую», – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что в РФ уже усилили санитарно-эпидемиологический контроль: туристов из Китая еще в аэропорту осматривают тепловизором, чтобы выявить повышенную температуру. Кроме того, ученым уже известна генетическая структура вируса и они разрабатывают тест-системы для подтверждения заболевания.

Основными симптомами вируса врачи назвали температуру, утомление и небольшой кашель. Позже может появиться одышка.