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Песков ответил на вопрос о новой должности экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки
Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

 Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины
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11:44   21 Января 2020
Россия

РФ не откажется от международных обязательств после поправок в Конституцию

РФ не откажется от международных обязательств после поправок в Конституцию

Москва после принятия поправок в Конституцию будет выполнять все международные обязательства. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас во вторник, 21 января.

«После принятия поправок в Конституцию Россия будет выполнять все международные обязательства, не стремится к изоляции», — заявил он.

По его словам, рабочая группа по изменению Конституции пригласит к совместной работе председателя ЦИК России Эллу Памфилову, которая уже подтвердила, что Центризбирком готов присоединиться к работе.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал внести поправки в Основной закон России. Глава государства предложил уменьшить приоритет международного права над российским законодательством. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #клишас #международное право

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