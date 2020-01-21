РФ не откажется от международных обязательств после поправок в Конституцию

Москва после принятия поправок в Конституцию будет выполнять все международные обязательства. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас во вторник, 21 января.

«После принятия поправок в Конституцию Россия будет выполнять все международные обязательства, не стремится к изоляции», — заявил он.

По его словам, рабочая группа по изменению Конституции пригласит к совместной работе председателя ЦИК России Эллу Памфилову, которая уже подтвердила, что Центризбирком готов присоединиться к работе.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал внести поправки в Основной закон России. Глава государства предложил уменьшить приоритет международного права над российским законодательством.