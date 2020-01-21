Песков напомнил, что правительство ушло в отставку по инициативе Медведева

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что об отставке российского правительства заявил именно бывший глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, правдивы ли сообщения о том, что президент распустил правительство в связи с критикой его Послания Федеральному собранию, которое якобы невозможно выполнить, которая раздавалась еще на этапе его подготовки.

В ответ представитель главы государства напомнил: