Песков напомнил, что правительство ушло в отставку по инициативе Медведева
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что об отставке российского правительства заявил именно бывший глава Кабмина Дмитрий Медведев.
Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, правдивы ли сообщения о том, что президент распустил правительство в связи с критикой его Послания Федеральному собранию, которое якобы невозможно выполнить, которая раздавалась еще на этапе его подготовки.
В ответ представитель главы государства напомнил:
«Решение правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом инициатив объявил именно Медведев. Именно он сказал, что правительство уходит в отставку. С этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений», - подчеркнул Песков.