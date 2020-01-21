Китай поучаствует в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки нового типа пневмонии

Китай примет участие в экстренном заседании комитета по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу вспышки нового типа пневмонии в КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Заседание состоится 22 января, Китай будет участвовать наряду с другими вовлеченными сторонами, отметил Шуан. Встречу проведет генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Китай продолжит укреплять международное сотрудничество и работать с международным сообществом для борьбы с вирусом и достижения региональной и глобальной безопасности», — сообщил представитель МИД Китая.

В ходе встречи комитет обсудит вспышку пневмонии в Китае, вызванную новым типом коронавируса 2019-nCoV. В ходе заседания будет решено, является ли вспышка нового заболевания чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и имеет ли она международное значение.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. В настоящее время зафиксировано 224 случая заболевания новым видом пневмонии в Пекине, Ухане и в Шанхае. Трое человек умерли в результате заболевания.