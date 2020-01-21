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Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

 Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины

Политолог Журавлев считает, что националисты обесценят вклад США в демократизацию Украины
Китай поучаствует в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки нового типа пневмонии

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11:19   21 Января 2020
Россия

Ford Focus возглавил список самых продаваемых иномарок на вторичном рынке России

Ford Focus возглавил список самых продаваемых иномарок на вторичном рынке России

Ford Focus возглавил список самых продаваемых иномарок на вторичном рынке России. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат». 

Так, в 2019 году россияне приобрели 133 тысячи автомобилей Ford Focus, тогда как годом ранее показатель был на 3,3 процента ниже. Вторую строчку рейтинга занимает Hyundai Solaris, их продано 109 тысяч штук. Тройку лидеров замыкает автомобиль Toyota Corolla, россияне приобрели 103,7 тысячи этих машин. 

Также в список самых рейтинговых машин на вторичном рынке входят KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia. В 2019 году россияне приобрели порядка четырех миллионов подержанных иномарок, передают эксперты.

Ранее стало известно, что в начале 2020 года производители подняли цены на автомобили в России. В среднем стоимость выросла от двух до шести процентов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авто #общество #ford focus #автоновости

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