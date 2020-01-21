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11:22   21 Января 2020
Россия

Коллекторские агентства предложили запретить

Коллекторские агентства предложили запретить

Деятельность коллекторских агентств могут запретить в РФ. Такую инициативу члена думского комитета по труду и соцполитике Сергея Вострецова нижняя палата парламента рассмотрит в ближайшее время.

Законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» внесут в Госдуму в ближайшее время. Депутат пояснил, что все больше россиян жалуются на коллекторов, так как сталкиваются с угрозами и шантажом. Микрофинансовые организации (МФО) незаконно предоставляют коллекторам право взыскивать долги с граждан.

«Сотрудники правоохранительных органов часто не реагируют на жалобы граждан. Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остается криминальным», – поясняет Вострецов.

Парламентарий убежден, что банки и МФО должны сами тщательнее выбирать заемщиков, а не выдавать займы всем подряд, а потом взыскивать их любыми способами.

По данным ВЦИОМ, больше 50 процентов россиян имеют непогашенные задолженности.

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Автор: Алина Бранцевич
#госдума #коллекторы #общество #долги #нижняя палата парламента #вострецов

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