Коллекторские агентства предложили запретить

Деятельность коллекторских агентств могут запретить в РФ. Такую инициативу члена думского комитета по труду и соцполитике Сергея Вострецова нижняя палата парламента рассмотрит в ближайшее время.

Законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» внесут в Госдуму в ближайшее время. Депутат пояснил, что все больше россиян жалуются на коллекторов, так как сталкиваются с угрозами и шантажом. Микрофинансовые организации (МФО) незаконно предоставляют коллекторам право взыскивать долги с граждан.

«Сотрудники правоохранительных органов часто не реагируют на жалобы граждан. Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остается криминальным», – поясняет Вострецов.

Парламентарий убежден, что банки и МФО должны сами тщательнее выбирать заемщиков, а не выдавать займы всем подряд, а потом взыскивать их любыми способами.

По данным ВЦИОМ, больше 50 процентов россиян имеют непогашенные задолженности.