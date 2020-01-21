Школьный автобус с детьми перевернулся в Ивановской области

Школьный автобус. перевозивший детей, попал в ДТП в Тейковском районе Ивановской области. Об этом во вторник, 21 января, сообщил глава пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, передает Интерфакс.

«Дети госпитализированы. Характер их травм пока неизвестен», — цитирует агентство Радостина.

Авария случилась около 10:00 в районе деревни Пелгусово. Автомобиль Renault Logan врезался в заднюю часть микроавтобуса «Газель», который перевозил детей. Пострадали четыре человека.

Известно, что в автобусе находились восемь человек, в том числе шестеро детей. Трое детей и один взрослый получили травмы. Водитель легкового авто не смог удержать его на скользкой дороге. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.