Запад не хочет видеть суверенную Россию, заявили в Совете Федерации

Член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что реакция Запада на изменения Конституции РФ похожа на начало агрессивной кампании против России. Запад приближается к граням вмешательства во внутренние дела суверенной страны, сообщил сенатор на заседании рабочей группы по подготовке изменений Конституции.

«Та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты недружественной по отношению к России, агрессивной кампании, в чем-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела», — отметил Косачев.

Парламентарий считает, что то, с какой активностью изменения в Конституции РФ обсуждают за рубежом, говорит о значимости действий России на политической арене. Косачев заявил, что среди «политических игроков» Россия занимает одно из центральных мест, реализация национальных интересов в стране вызывает сильный интерес во всем мире.

Сенатор обратил особое внимание на изменение 15 статьи Конституции РФ. Согласно ей, Россия не исполняет решения международных ведомств, принятые на основании международных договоров РФ, истолкованных в противоречии с Основным законом России.

«С моей точки зрения, вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что президент совершенно точно попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая не суверенна, которая не в состоянии защищать и тем более реализовывать свои национальные интересы, которая подлежит давлению извне, возможно, даже и внешнему управлению», — заключил Косачев.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести норму о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений, относительно внесения поправок в Конституцию РФ.