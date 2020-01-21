Поклонская попросила не путать Водонаеву с политиком после высказываний о маткапитале

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская попросила не путать телеведущую Алену Водонаеву с политиком после высказываний о материнском капитале, которые она сделала у себя Instagram.

Как написала Поклонская в своем Telegram-канале, участниц и ведущих телешоу «Дом-2», коей является Водонаева, не стоит считать экспертами в какой-либо области.

«Все, что они умеют — устраивать склоки и оскорблять других», — пишет парламентарий.

По словам депутата, в России есть актуальные проблемы, а также достижения, планы и интересные герои, и именно этому стоит посвящать эфиры телепрограмм и обращать на это внимание. Поклонская отметила, что слова телеведущей о материнском капитале подтверждают факт того, что участницы популярных шоу могут только устраивать скандалы.

«Мы видим дам с пониженной социальной ответственностью, унижающих и оскорбляющих россиян. Нечего пичкать людей своей глупостью», — подчеркнула Наталья Поклонская.

Парламентарий также напомнила, что материнский капитал нельзя обналичить, потратив «на водку и веселье», о которых писала Водонаева. Поклонская уточняет, что деньги идут на помощь семье, в частности, на приобретение жилья.

Ранее телеведущая Алена Водонаева раскритиковала политику российских властей в отношении поддержки малоимущих семей и написала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона».