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Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

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10:59   21 Января 2020
Ближнее зарубежье

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Министр образования взбесила украинцев жалобами на низкую зарплату

Пользователи социальных сетей раскритиковали министра образования и науки Украины Анну Новосад за жалобы на низкую зарплату. Об этом стало известно во вторник, 21 января. 

По словам чиновницы, сейчас ее месячная зарплата составляет 36 тысяч гривен (91 тысяча рулей). Новосад отметила, что одной на эти деньги прожить можно, а вот воспитать ребенка будет сложно.

«Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино <…> Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать», — пояснила Новосад.

При этом жителей Украины слова Новосад совсем не разжалобили. Они напомнили министру, что средняя зарплата по стране в три раза ниже, чем у нее.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко посоветовал девушке идти в бизнес, если она «хочет миллионы». Он также призвал министра не ныть «о себе единственной».  

Новосад занимает пост министра образования и науки с августа 2019 года. Уже через несколько дней после назначения чиновница оказалась в центре скандала, допустив большое количество ошибок в публикации, где говорила о своих задачах на посту главы ведомства.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #новосад

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